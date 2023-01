Condannato per furti in Francia, arrestato nel Reggiano

(ANSA) - BOLOGNA, 15 GEN - Nel 2014, in Francia, aveva messo a segno una decina di furti nelle abitazioni arrampicandosi sulle grondaie e raggiungendo anche i piani più alti. Arrestato, poi rilasciato in attesa a giudizio, il tribunale di Nancy lo aveva condannato a tre anni, ma nel frattempo era rientrato in Italia. Ieri, i carabinieri di Castellarano (Reggio Emilia) lo hanno arrestato, eseguendo un mandato europeo.

In manette è finito un uomo di 34 anni, cittadino albanese, residente nel Reggiano, che ora si trova in carcere a Reggio Emilia, in attesa dell'eventuale consegna alla polizia francese.

