Tassista picchiato a Bologna mentre fa scendere clienti

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GEN - Un tassista bolognese di 31 anni è stato picchiato da due uomini, che lo hanno aggredito dopo averlo accusato di ostacolare il passaggio della loro auto mentre faceva scendere alcuni clienti. E' successo giovedì sera in via Mentana, nel centro di Bologna. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha poi identificato e denunciato gli aggressori, la lite sarebbe scoppiata per motivi di circolazione.

Il tassista infatti, al termine di una corsa, aveva accostato lasciando lo sportello aperto per far scendere le persone che aveva trasportato. Gli occupanti di un'auto di passaggio, costretta a fermarsi per qualche istante, avrebbero cominciato a protestare, per poi scendere e mettere le mani addosso al tassista, che è stato spintonato e preso a pugni in faccia.

All'arrivo degli agenti, l'uomo aveva il viso tumefatto e perdeva sangue dal naso. I due autori del pestaggio, un 45enne di origine tunisina e un 29enne italiano, sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali in concorso. (ANSA).