Università: laurea ad honorem a Bologna per Alberto Vacchi

Il presidente e ad di Ima Alberto Vacchi riceverà la laurea ad honorem in Ingegneria gestionale dell'Università di Bologna. La cerimonia è in programma venerdì 20 gennaio alle 17, nell'aula magna di Santa Lucia, in via Castiglione 36. Dopo i saluti del rettore Giovanni Molari, il professor Federico Munari pronuncerà la 'laudatio'; a seguire il direttore del dipartimento di Ingegneria industriale, Alfredo Liverani, e il direttore del dipartimento di Scienze aziendali, Angelo Paletta, leggeranno le motivazioni che hanno portato all'approvazione della proposta da parte dei relativi consigli di dipartimento.

Dopo aver ricevuto la pergamena, Alberto Vacchi terrà una lectio magistralis su 'I pilastri della gestione del sistema Ima. Una lettura dall'interno'. (ANSA).