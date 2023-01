Giorno memoria: in Regione una settimana di eventi su Olocausto

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GEN - Una settimana di iniziative in Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro a Bologna, per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti in occasione della Giornata della memoria, che ricorre il 27 gennaio. Un calendario ricco di eventi dal 12 al 27, con un'attenzione particolare agli studenti nelle scuole, che verranno coinvolti e sensibilizzati sul tema della memoria e contro ogni forma di discriminazione.

Il ciclo di eventi prenderà il via il 12 con una mostra sulla scrittrice per l'infanzia Laura Orvieto, per poi passare alla rappresentazione teatrale sulla figura di Arpad Weisz il 17, a un documentario su Edith Bruck il 18 e al docufilm sulla visita ad Auschwitz di Francesco Guccini e del cardinale Matteo Zuppi il 24. Venerdì 27 gennaio, alle 10, è infine prevista la presentazione del libro "L'ultima nota Musica e musicisti nei lager nazisti" a cura dell'autore Roberto Franchini. Per l'occasione verrà presentato anche un podcast che raccoglie le storie più significative narrate nel libro di Franchini. (ANSA).