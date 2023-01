Saman: rinviata al 19 gennaio udienza per il padre a Islamabad

(ANSA) - ISLAMABAD, 10 GEN - Shabbar Abbas, il padre di Saman Abbas, si è presentato oggi davanti al giudice istruttore di Islamabad. Tuttavia, non si è svolta alcuna udienza a causa dell'assenza di un funzionario dell'agenzia investigativa pakistana. La prossima udienza si terrà il 19 gennaio.

Il magistrato ha ordinato la presenza di tutte le parti interessate durante la prossima udienza. Quando in aula il magistrato ha chiesto al padre di Saman dove si trovasse la moglie Nazia Shaheen (co-accusata nel caso), ha risposto: "Sono in prigione, non ne so nulla".

Shabbar Abbas è stato arrestato nella provincia del Punjab la novembre mentre Nazia Shaheen è ancora latitante. (ANSA).