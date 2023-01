Pd: Isabella Conti riprende la tessera, 'torno a casa'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro, sfidante di Matteo Lepore alle primarie a sindaco di Bologna candidata direttamente da Matteo Renzi, ha ripreso la tessera del Partito Democratico e al prossimo congresso, come aveva già annunciato, sosterrà Stefano Bonaccini. Conti, confermata nel suo Comune (popoloso centro alle porte della città) con l'80% al secondo mandato, era uscita negli anni scorsi dal partito dove aveva sempre militato e si era avvicinata a Italia Viva.

"Sono a disposizione per dare un contributo a questa comunità che mi ha cresciuta - ha detto, iscrivendosi al circolo Pd di San Lazzaro - e che oggi mi riaccoglie a casa. Quando diventai sindaca ci fu una battaglia molto dura sul consumo di suolo e sul welfare, in alcuni anni ho sentito il Pd meno sensibile e un certo senso di solitudine. Oggi che il tema dei nidi gratuiti è all'ordine del giorno e che Stefano Bonaccini si candida per guidare questa grande comunità, sento che questi valori possono trovare di nuovo cittadinanza nel Pd". (ANSA).