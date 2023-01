Esce di strada e finisce con auto in bilico su argine Rubicone

(ANSA) - CESENA, 10 GEN - Spettacolare incidente stradale, ma senza gravi conseguenze, in mattinata nel Cesenate. Poco prima delle otto nel territorio comunale di Gatteo, un automobilista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua vettura che è uscita di strada. L'auto ha terminato la sua corsa sull'argine del fiume Rubicone in posizione instabile, col forte rischio di scivolare nel corso d'acqua. Scattato l'allarme, dato dallo stesso conducente del tutto illeso, sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Cesena che, utilizzando un argano meccanico, hanno provveduto a recuperare la vettura. Sul posto anche il personale del 118 e la polizia locale per regolare il traffico e chiarire la dinamica di quanto accaduto. (ANSA).