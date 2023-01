Un mese prima del delitto ex scriveva 'uccido Alessandra'

Un mese e mezzo prima di assassinare l'ex fidanzata Alessandra Matteuzzi, Giovanni Padovani scriveva che l'avrebbe uccisa. "La uccido perché lei mi ha ucciso moralmente", si appuntava sul cellulare il 2 luglio 2022. La 56enne è stata poi assalita a martellate sotto casa a Bologna la sera del 23 agosto e Padovani, 27 anni, è stato arrestato per omicidio aggravato dallo stalking e si trova in carcere. Nelle note del telefono, analizzato dal consulente tecnico nominato dalla Procura, Angelo Musella, l'indagato accusava anche la ex di averlo tradito e diceva che sarebbe finito in "galera". (ANSA).