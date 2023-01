Colpisce il compagno con una roncola, fermato 68enne

(ANSA) - RAVENNA, 08 GEN - La Procura di Ravenna è al lavoro per chiarire tutti i dettagli di un tentato omicidio aggravato tra due uomini conviventi che ha portato al fermo di un pensionato italiano 68enne. Il fatto - come chiarito da 'il Resto del Carlino' - è avvenuto la notte del 3 dicembre scorso a Massa Lombarda, nel Ravennate, ma se ne è avuta notizia solo ora. Secondo quanto ricostruito a caldo dai carabinieri coordinati dal Pm Monica Gargiulo, l'uomo ha colpito in testa il compagno con cui è legato da unione civile - un ultracinquantenne anche lui italiano - usando un oggetto pesante, presumibilmente una roncola.

Tra le ipotesi, c'è pure quella che possa averlo prima stordito con un medicinale, forse un calmante, mescolato al cibo. La vittima è però riuscita a uscire per chiedere aiuto facendo così scattare l'intervento dell'Arma.

L'ultracinquantenne, medicato in ospedale, è stato poi dimesso con prognosi iniziale di 20 giorni. Il 68enne, che si era allontanato in auto, è stato infine bloccato dai militari della zona. Per il movente si pensa a un gesto alimentato dalla gelosia. (ANSA).