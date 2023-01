Cane cade in una scarpata, salvato da Vigili Fuoco nel Cesenate

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - Salvataggio, da parte dei Vigili del Fuoco - una squadra del distaccamento volontari di Savignano sul Rubicone e la squadra Speleo Alpino Fluviale della sede centrale di Forlì - per un cane di media taglia finito in una scarpata a circa 20 metri di profondità a San Giovanni in Galilea, frazione del Comune di Borghi, nel Cesenate.

Il soccorso dell'animale - individuato da alcuni passanti nella zona - è avvenuto intorno alle 11.30 quando le squadre intervenute sul posto si sono calate nella scarpata, fino a raggiungere il cane. Recuperato e portato in zona di sicurezza è stato affidato al suo proprietario. (ANSA).