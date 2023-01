Auto fuori strada in A14, veicolo resta in bilico su fossato

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - Incidente nella prima mattinata, intorno alle 8, sulla A14 al chilometro 115.300, tra i caselli di Valle del Rubicone e Rimini Nord. Per cause ancora da accertare, un'auto, che stava viaggiando in direzione Sud è uscita del tracciato e ha terminato la sua corsa, restando in bilico sulla costa di un fossato nel campo che corre a fianco dell'autostrada. Nel sinistro sono rimasti coinvolti i due occupanti della vettura: incastrati tra le lamiere sono stati liberati dai Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra del distaccamento di Cesena e una del distaccamento volontari di Savignano.

Raggiunti utilizzando la 'scala Italiana', i due viaggiatori sono stati affidati al personale sanitario di 'Romagna Soccorso' e condotti al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. A quanto appreso non risultano in pericolo di vita. Sul posto oltre ai pompieri e ai sanitari sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Autostradale. Non si sono segnalati disagi alla circolazione. (ANSA).