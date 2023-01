Tricolore: Mattarella, simbolo di unità e indivisibilità

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GEN - Il Tricolore accompagnò la guerra di liberazione e, scelto dai Costituenti come vessillo della della Repubblica, costituisce il simbolo della unità e indivisibilità del Paese e di quel patrimonio di valori e principi comuni solennemente sanciti dalla nostra Carta costituzionale". È il messaggio del capo dello Stato, Sergio Mattarella per la Giornata nazionale della bandiera che si è celebrata a Reggio Emilia, in occasione del 226/o anniversario. In rappresentanza del governo ha partecipato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che ha consegnato nella Sala del Tricolore la Costituzione ad alcune associazioni di migranti (Ucraina, Senegal e Mali) che operano a Reggio Emilia coordinate dal centro interculturale Fondazione Mondinsieme. "È un messaggio che ho accolto molto volentieri - ha proseguito Ciriani - l'immigrazione per motivi di lavoro, per affermarsi, per la volontà di costruire una famiglia è una cosa che intendiamo perseguire e che accogliamo molto volentieri. I nuovi cittadini italiani sono ben accolti e dò loro il benvenuto" (ANSA).