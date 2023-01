Schianto in auto a Modena, muore un ragazzo di 19 anni

(ANSA) - MODENA, 07 GEN - Un diciannovenne, Jordan De Barre, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Modena, in Stradello Panaro. A riportarlo è il Resto del Carlino. L'auto che stava guidando, per ragioni che sono al vaglio, è finita contro il muro di un sottopasso. Il 19enne è morto sul colpo.

Sullo stesso veicolo viaggiava un altro giovane, cugino della vittima, rimasto ferito, ma non in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco.

Jordan De Barre viveva a Modena e a quanto pare stava raggiungendo alcuni parenti a cena quando è avvenuta la tragedia. (ANSA).