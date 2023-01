Ruba 1.700 euro di merce al supermercato, arrestato a Parma

Ruba all'ipermercato un carrello pieno di merce e alcolici per un valore totale di 1.700 euro, ma viene fermato dai carabinieri della stazione di Parma Centro.

L'epispdio si è verificato ieri, in via Emilia Est. Il 29enne, romeno senza fissa dimora, è stato notato dal vigilante del supermercato e ha provato a scappare ma è stato fermato e arrestato dai militari. Altri due complici sono invece riusciti a fuggire. L'uomo è accusato di furto aggravato in concorso.

(ANSA).