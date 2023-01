Trasporti: E-R, nel 2022 +135,5% di passeggeri in volo

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GEN - Dopo due anni segnati dalle restrizioni negli spostamenti a causa della Covid-19, il 2022 è stato l'anno della ripartenza per il settore dei trasporti in Emilia-Romagna, come confermato dal Rapporto economico di Unioncamere regionale. Il sistema aeroportuale in termini di voli ha ottenuto +71,4% e per quanto riguarda i passeggeri +135,5%; positivo anche il movimento delle merci (+12,3%), rispetto ai primi dieci mesi del 2021. In tutto, i passeggeri partiti o arrivati negli aeroporti dell'Emilia-Romagna da gennaio a ottobre 2022 sono stati oltre 7,7 milioni.

Analizzando nel dettaglio i dati raccolti da Assaeroporti, al "Marconi" di Bologna la crescita di viaggiatori nei primi dieci mesi del 2022 si è attestata al +136,7%, allo scalo "Ridolfi" di Forlì si conta una crescita del 181,4%, al "Verdi" di Parma del 15,4% e all'aeroporto "Fellini" di Rimini, l'aumento è del 211%.

Il trasporto marittimo, che si concentra nel porto di Ravenna, ha avuto un movimento merci di oltre 23,1 milioni di tonnellate, in crescita sul 2021 del 2,8%. Il numero delle imprese attive nel settore dei trasporti e magazzinaggio in Emilia-Romagna nel terzo trimestre del 2022 si è ridotto rispetto allo stesso periodo del 2021 dell'1,9% e il numero degli addetti è rimasto pressoché invariato (+0,3%) (ANSA).