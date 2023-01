Iran: amico di Mehdi, 'hanno arrestato anche il fratello'

"Hanno arrestato il fratello minorenne di Mehdi". A dirlo all'ANSA è Roozbeh Sohrabianmehryazdi, amico iraniano residente a Bologna del giovane poco più che trentenne morto in Iran dopo venti giorni di coma a causa delle torture subite in carcere. Mehdi Zare Ashkzari in passato aveva studiato a Bologna. Secondo quanto riportato dall'amico di Mehdi, suo fratello, che è minorenne e ha tra i 16 e i 17 anni, è stato preso questa sera dalle forze dell'ordine iraniane nella città d'origine della famiglia di Mehdi, mentre si trovava a un presidio per la morte del fratello. (ANSA).