Da Casini a Carofiglio, a Bologna 6 incontri danno Voce ai libri

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Da Lucia Annunziata, a Pierferdinando Casini, da Marcello Fois a Gianrico e Giorgia Carofiglio: sono sei e spaziano negli argomenti più vari i sei appuntamenti previsti a gennaio per la rassegna "Le voci dei libri" curata e sostenuta da Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare Culturale del Comune di Bologna e il contributo di Bper Banca.

Si comincerà nella piazza della Biblioteca Salaborsa il 17 gennaio alle 18 con Enrico Franceschini che presenta "Come girare il mondo gratis. Un giornalista con la valigia" (Baldini+Castoldi) dialogando con Stefano Tura e Giorgio Comaschi. In 19 toccherà a Lucia Annunziata dare voce al suo "L'inquilino. Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico" (Feltrinelli). Il 24 Gian Arturo Ferrari dialogherà con Marcello Fois sul suo saggio "Storia confidenziale dell'editoria italiana" (Marsilio), mentre il 26 saranno Gianrico e Giorgia Carofiglio a presentare "L'ora del caffè. Manuale di conversazione per generazioni incompatibili" (Einaudi). Il giorno dopo, invece, nella piazza coperta arrivera l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini con il suo "C'era una volta la politica.

Il mio viaggio negli ultimi quarant'anni di storia italiana" (Piemme).

Ultimo appuntamento del mese il 31 alle 18 con Sandro Veronesi e il suo libro "Comandante" (Bompiani). A dare voci ai libri non saranno però solo gli autori ma anche i giovani attori della scuola di teatro Galante Garrone che leggeranno a voce alta alcuni brani. L'ingresso è gratuito. E' possibile accedere alla sala 45 minuti prima dell'inizio fino al raggiungimento dei posti disponibili. (ANSA).