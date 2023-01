A Bologna show dei fuoriclasse del pattinaggio artistico

Dopo quattro rinvii a causa dell'emergenza Covid, il 6 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, torna la seconda edizione di 'Bol on ice', spettacolo di pattinaggio artistico su ghiaccio, che vedrà la partecipazione dei fuoriclasse della disciplina.

Oltre 12mila gli spettatori della prima edizione del 2019 e già si preannuncia il sold out anche per questa (sono rimaste disponibili solo alcune decine di biglietti). La pista olimpionica di ghiaccio sarà terminata nelle prossime ore, per accogliere dalle 21 del giorno dell'Epifania i migliori interpreti del pattinaggio artistico provenienti da sette Paesi: Italia, Francia, Belgio, Spagna, Polonia, Estonia, Stati Uniti.

Nel cast, i campioni olimpici Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, l'iridato Javier Fernandez, la vice campionessa mondiale Loena Hendrickx e il diciassettenne fenomeno americano Ilia Malinin, l'unico nella storia dello sport ad eseguire il quadruplo axel (4,5 rotazioni in aria).

Ad aprire lo show, che durerà circa due ore e mezza, una coreografia collettiva dal titolo 'Sulla via Emilia', con la partecipazione di oltre 150 pattinatori dai 3 ai 45 anni di diverse società sportive emiliano-romagnole. "E' uno spettacolo sportivo di altissima qualità; sostenere 'Bol on ice' rientra nella nostra visione - spiega Giammaria Manghi, capo di gabinetto della giunta regionale - è il primo grande evento del 2023, un'occasione di promozione territoriale, c'è una dimensione attorno alle stelle che pattineranno, che per noi significa far conoscere al mondo il nostro territorio".

L'organizzazione della manifestazione ha già annunciato che la terza edizione si terrà sempre all'Unipol Arena di Casalecchio il 6 gennaio 2024. (ANSA).