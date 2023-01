Università: Ferrara, dal Mur 21 milioni per tre Dipartimenti

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GEN - L'Università di Ferrara è tra le 180 eccellenze italiane selezionate dal Ministero dell'Università e della Ricerca per il quinquennio 2023-2027.

Unife si aggiudica così un finanziamento complessivo di oltre 21 milioni di euro destinato ai Dipartimenti di Medicina Traslazionale e per la Romagna, diretto dalla professoressa Paola Secchiero, Scienze Mediche, guidato dal professor Stefano Volpato e Giurisprudenza, diretto dalla professoressa Serena Forlati.

"Si tratta di un risultato che ci rende molto orgogliosi - ha detto la rettrice Unife Laura Ramaciotti - Un successo che dimostra l'elevata qualità della nostra ricerca scientifica e della didattica, nonché l'alto livello di competitività dell'Ateneo nell'attrarre fondi. Questi finanziamenti rappresentano un'ulteriore, nuova opportunità per potenziare le attività didattiche e scientifiche in diverse aree del sapere.

Complimenti ai nostri tre Dipartimenti, quindi all'area medica che vede un importante riconoscimento e a quella giuridica per la riconferma, e un sentito grazie a coloro che hanno lavorato e lavorano ogni giorno per raggiungere risultati così gratificanti. Proseguiremo su questa strada, lavorando insieme affinché tutte le aree disciplinari della nostra Università continuino a ottenere riconoscimenti rilevanti". Il finanziamento del Mur ha l'obiettivo di rafforzare e valorizzare l'eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano, infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione. La selezione è avvenuta sulla base della rilevanza, della fattibilità, delle ricadute attese dei progetti di ricerca presentati dai Dipartimenti e valutati nell'ambito della Vqr 2015/2019 (Valutazione della qualità della ricerca). (ANSA).