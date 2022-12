Università: Ferrara, Mur cofinanzia due progetti con 13 mln

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - Il Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) finanzierà con 13 milioni di euro due progetti presentati dall'Università di Ferrara: gli interventi oggetto di cofinanziamento riguardano il nuovo insediamento universitario nell'area di San Rocco (porzione nord dell'ex Arcispedale Sant'Anna) e la manutenzione del Complesso di Via Machiavelli.

Il recente decreto ministeriale conferma l'ammissione a cofinanziamento degli interventi relativi all'edilizia universitaria, da avviare entro la prima metà del 2023, per un importo complessivo di 25.850.000 euro, che saranno cofinanziati per 12.925.000 euro dal bando ministeriale. "L'assegnazione a Unife di questa prima tranche di finanziamenti rappresenta un'importante conferma della capacità progettuale dell'Ateneo sul fronte del patrimonio architettonico - ha detto la rettrice di Unife, Laura Ramacciotti -, sia in termini di ampliamento degli spazi per la didattica e la ricerca, sia in termini di riqualificazione delle sedi esistenti verso obiettivi di sicurezza e di efficientamento energetico. (ANSA).