Maccaferri porta il made in Italy nell'Ocean Farm 1

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - Maccaferri parteciperà ai lavori di potenziamento di Ocean Farm 1, la prima e più grande gabbia semi sommergibile per l'acquacoltura "offshore", collocata nelle acque della Norvegia dal 2017, che dunque avrà un'anima made in Italy. L'azienda, specializzata nel settore dell'ingegneria civile e ambientale, sarà responsabile della fornitura della rete KikkoNet e dei rinforzi strutturali integrati con la stessa, con l'impiego di materiali e tecnologie all'avanguardia.

Il progetto è gestito da Salmar Aker Ocean, nata dalla joint venture tra SalMar, colosso norvegese nella produzione di salmone, e Aker Capital AS, controllata di Aker ASA, il principale azionista di Aker Solution ASA, azienda specializzata nell'ingegneria e nella costruzione di impianti offshore. La Ocean Farm 1 sarà pienamente funzionante nella primavera del 2023, dopo quasi un anno di lavori, attualmente in corso nel cantiere offshore norvegese di Aker Solution a Verdal.

"Maccaferri è lieta di essere protagonista di questo ambizioso progetto, insieme a due partner internazionali di eccellenza. Siamo entusiasti che la nostra tecnologia sia stata selezionata per questa grande opera, che aspira a rispondere alle future necessità alimentari globali e a ridurre l'impatto ambientale, nel pieno spirito di Maccaferri" ha detto Lapo Vivarelli Colonna, ceo di Maccaferri. (ANSA).