Calcio: in un libro i 110 anni di storia del Modena

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - Arriva il terzo capitolo di una storia lunga 110 anni: quella del Modena Fc, raccontata dal giornalista Paolo Reggianini per il nuovo volume realizzato da Gianni Marchesini Edizioni, disponibile nelle edicole e nelle librerie di Modena e Provincia.

Il libro si intitola 'Modena 110' e celebra il compleanno di questa società nata nel 1912. Il volume conta in totale 400 pagine a colori con foto, ritratti, articoli, statistiche, tabellini e cronaca di tutte le partite e con i contributi del presidente della Regione Stefano Bonaccini, del Sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del Presidente Carlo Rivetti.

Il terzo capitolo della storia editoriale del Canarino arriva dopo quello realizzato per i novanta e i cento anni e, ovviamente, comprende la cavalcata vincente della squadra di Attilio Tesser che ha conquistato ad aprile la promozione in Serie B e a maggio la Supercoppa di Serie C.

Questa mattina la presentazione del libro allo stadio Braglia, presenti numerosi ex giocatori di varie epoche, con gli interventi del sindaco Muzzarelli, dei calciatori di ieri come Ballotta e Mayer, dei protagonisti di oggi del Modena, il tecnico Tesser, il capitano Pergreffi e il ds Vaira. (ANSA).