A Modena tre donne sequestrate e violentate, otto arresti

Tre donne sequestrate e tenute in ostaggio per una notte intera da otto uomini, originari del Pakistan, che sono poi stati arrestati dai carabinieri una volta che le vittime, e tra queste risulterebbe anche un giovane, sono riuscite a dare l'allarme. È quanto avvenuto, secondo la ricostruzione della Gazzetta di Modena, in un casolare a Novi, in provincia di Modena, dove ieri mattina i militari sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti, a cui due delle vittime, tutte di origine filippina, hanno chiesto aiuto tentando di uscire da una finestra del casolare mentre gli otto uomini dormivano all'interno.