Covid: in E-R calano i contagi, ma crescono i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 09 DIC - Sono i leggero calo i nuovi casi di positività in Emilia-Romagna mentre crescono, sia pure lentamente i ricoveri. Nell'ultima settimana, secondo i dati del bollettino settimanale diffuso dalla Regione, ci sono stati 99 morti.

I nuovi casi di positività sono stati 21.574 (contro i 22.965) della settimana precedente. In terapia intensiva ci sono attualmente 60 ricoverati (due in più di una settimana fa), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.749, 214 in più.

Anche i casi attivi (43.138) sono in lieve calo rispetto alla scorsa settimana, il 95,8% dei quali sono in isolamento a casa perché non necessitano di particolari cure. (ANSA).