Picchia e minaccia moglie incinta all'ottavo mese, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - I Carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno arrestato un 34enne di origine moldava, domiciliato in città, per maltrattamenti contro la moglie, aggravati dallo stato di gravidanza della vittima. E' successo verso le due della notte del 6 dicembre all'interno di una roulotte situata nel quartiere San Donato-San Vitale.

I militari hanno ricevuto la telefonata di una donna all'ottavo mese di gravidanza che chiedeva aiuto perché era stata aggredita e minacciata di morte dal compagno. Al loro arrivo la donna, visibilmente spaventata, ha spiegato che il compagno, dopo aver abusato di sostanze alcoliche, l'aveva presa a schiaffi e minacciata di morte con un coltello dicendole, tra le altre cose: "Stasera ti preparo una buca, adesso ti faccio fuori".

L'uomo si era arrabbiato perché lei, essendo in stato di gravidanza, si era rifiutata di aiutarlo a trasportare alcuni secchi di vernice da 10 kg all'interno della roulotte. E' stato arrestato e portato in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna. (ANSA).