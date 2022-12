Maltempo: E-R, allerta arancione per vento su alture Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Allerta arancione, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, per vento forte sulle alture e sulle montagne della Romagna, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. A lanciarla l'Arpae e la Protezione Civile regionale che dispongono invece il colore giallo per criticità idraulica, idrogeologica e vento sulle coste e nella fascia centrale dell'Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, viene spiegato, domani "sono previste piogge diffuse, che sulle aree appenniniche possono essere anche localmente di forte intensità e con accumuli moderati . Nelle prime ore della giornata le precipitazioni possono essere in forma nevosa o di acqua mista a neve a partire da quote collinari del settore occidentale, dove sono probabili anche locali episodi di gelicidio".

Prevista, inoltre, "un'intensificazione della ventilazione da Sud-Ovest sulle aree appenniniche centro-orientali fino a valori di burrasca moderata (62-74 km/h) e con rinforzi di burrasca forte (75-88 km/h) sulle aree appenniniche orientali".

In base alle previsioni, ancora, "sono possibili localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, più probabili nel settore centro-occidentale collinare e montano, con possibili superamenti delle soglie 1". Possibili, infine, "fenomeni di erosione o di ingressione marina sulla costa ferrarese e ravennate dovuti al persistere di vulnerabilità locali". (ANSA).