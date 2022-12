Ferrovie: a Cesena lavori per rinnovare la stazione

La zona della stazione ferroviaria di Cesena nei prossimi anni si presenterà con un nuovo volto, grazie ai lavori di riqualificazione che interesseranno l'area e che nei prossimi giorni saranno avviati. L'intervento, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs), avrà una durata di circa due anni per un investimento complessivo di quattro milioni di euro. Nella prima fase i lavori si concentreranno sul fabbricato viaggiatori, dove sono previsti il risanamento strutturale della copertura e la manutenzione e ritinteggiatura della facciata esterna e di quella lato binari. All'interno saranno verranno riqualificati l'atrio, la sala d'attesa e i servizi igienici.

Contestualmente saranno realizzati percorsi tattili per le persone ipovedenti.

Particolare attenzione anche al risparmio energetico, con l'installazione di tecnologia led per l'illuminazione. Integrare in modo più efficace la stazione con il contesto urbano sarà invece l'obiettivo della seconda fase dei lavori. Già elaborato uno studio dei movimenti dei passeggeri, che ha evidenziato la necessità di ridisegnare l'assetto del marciapiede antistante la stazione e di ridistribuire gli spazi e i flussi ciclo-pedonali e veicolari, riqualificando le aree verdi e incrementando quelle pedonali. Il piano per l'apertura della stazione alla città comprende anche la realizzazione di una velostazione in un ex magazzino merci concesso da RFI in comodato d'uso al comune di Cesena con un protocollo d'intesa siglato nel luglio scorso. Rfi sta ultimando la progettazione, l'avvio dei lavori è previsto nel corso del 2023. (ANSA).