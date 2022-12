Accoltellato uomo nel Ferrarese, arrestato un 31enne

(ANSA) - BOLOGNA, 03 DIC - Arrestato, dai Carabinieri, un 31enne originario di Codigoro, nel Ferrarese, ritenuto responsabile dell'accoltellamento di un 47enne, avvenuto la scorsa sera a Fiscaglia, sempre nel Ferrarese. Per cause ancora in corso d'accertamento l'uomo aggredito ha riportato varie ferite da taglio, per le quali, nella notte, è stato portato in elicottero all'ospedale 'Maggiore' di Bologna, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico d'urgenza.

Giunti sul posto i militari, coordinati dalla Procura di Ferrara, hanno avviato le indagini e, in poche ore, hanno rintracciato il presunto autore, che era fuggito subito dopo il fatto: i Carabinieri hanno anche ritrovato e sequestrato il coltello presumibilmente utilizzato per colpire la vittima.

L'arrestato si trova ora in carcere a Ferrara. (ANSA).