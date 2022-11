Mostra balocchi d'epoca al Museo villanoviano di Castenaso

(ANSA) - BOLOGNA, 30 NOV - Immaginare di entrare in una stanza dei balocchi, con tanti, tantissimi giochi: bambole, accessori e arredi di casa di bambole e bambole etniche; giochi di latta come gru, macchinine, trattori e cingolati; aeroplani di grandi e piccole dimensioni; giochi antichi da tavolo, come un gioco dell'Oca del Quattrocento; e tanti cavalli a dondolo di legno, di latta, di cartapesta, di plastica, di tutte le fogge e colori provenienti da tutto il mondo. Con oltre 300 pezzi in esposizione provenienti inaugurerà sabato 3 dicembre al Muv-Museo della civiltà Villanoviana di Villanova di Castenaso, alle porte di Bologna, la mostra temporanea non archeologica dal titolo "Balocchi al museo. Giochi e giocattoli dalla collezione Pasqualini-Zanella".

Giochi e giocattoli, in esposizione fino al 30 giugno, provengono dall'immensa collezione di Rita Pasqualini e Vittorio Zanella del Teatrino dell'Es, conosciuti e pluripremiati anche all'estero, che hanno raccolto negli anni e custodito nella loro casa di Villanova, a poche centinaia di metri dal Muv. La mostra sarà arricchita da laboratori per bambini sulla costruzione del giocattolo, tornei di giochi da tavolo a tema archeologico, momenti di approfondimento sul tema del gioco e incontri con esperti, che si terranno non solo al Muv, ma anche negli altri centri educativi e culturali del territorio. (ANSA).