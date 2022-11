Scontro frontale nel Bolognese, muore una 21enne

Una ragazza di 21 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in tarda mattinata a Baricella, nel Bolognese. È successo verso le 12.30 in via Giovannini, dove la Toyota Yaris guidata dalla giovane si è scontrata frontalmente con un'altra vettura, un'Audi Q2 condotta da un uomo di 55 anni. Nell'impatto la 21enne è deceduta sul colpo mentre l'altro automobilista è stato trasportato all'ospedale di Bentivoglio in condizioni di media gravità. Sul posto, per i rilievi e per ricostruire la dinamica, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Molinella.

E un altro incidente mortale si è verificato questa mattina, intorno alle 10.45, sulla Statale 486 a Tressano di Castellarano (in provincia di Reggio Emilia). Lo schianto ha coinvolto un camion e un'automobile. Una persona è morta e altre due persone sono state portate all'ospedale ferite con codici di bassa e media gravità. Il camion è finito fuori strada e per il recupero dei mezzi e dei feriti, sul posto, ci sono i vigili del fuoco di Reggio Emilia e Sassuolo, oltre ai sanitari del 118 e alle forze di polizia per i rilievi di legge. (ANSA).