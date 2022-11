Cooperativa Clai-Banco alimentare, 200mila pasti

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 24 NOV - Per il terzo anno consecutivo è stato rinnovato il 'gemellaggio' tra la Cooperativa lavoratori agricoli imolesi (Clai) con il Banco Alimentare per distribuire alimenti pari a 200.000 pasti gratuiti alle persone in difficoltà in tutta Italia attraverso le strutture caritative convenzionate.

Sono sempre più numerose le famiglie che vivono situazioni di reale disagio economico e sociale - spiega Clai in una nota - dall'inizio dell'anno a oggi ben 85.000 persone in più rispetto all'anno scorso, per un totale di quasi 1.750.000, usi sono rivolte a una delle 7.600 strutture caritative che vengono sostenute da Banco Alimentare in ogni regione del Paese.

Simbolo dell'impegno della cooperativa sarà rappresentato da una pallina, disponibile in più colori e contenente diversi messaggi, che sarà utile a impreziosire gli alberi di Natale di tante famiglie.

"In vista delle Feste di fine anno - sottolinea Giovanni Bettini, presidente della cooperativa agroalimentare specializzata nel settore dei salumi -.abbiamo deciso di rinnovare una collaborazione che ha sempre dato ottimi riscontri grazie anche alla forza e alla capillarità della rete costruita da Banco Alimentare, che riesce a valorizzare al massimo l'impegno che la nostra cooperativa mette con gioia a disposizione. La solidarietà ha bisogno di chi sa compiere gesti concreti". (ANSA).