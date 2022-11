Maltempo: E-R, emessa allerta rossa su costa ferrarese

Allerta rossa durante la giornata di oggi, a causa del maltempo, sulla costa ferrarese e di colore arancione su quella romagnola. E' quanto stabilito dalla Protezione Civile regionale e dall'Arpae dell'Emilia-Romagna che hanno emesso, inoltre, una allerta arancione per vento forte sulla Romagna, sulle alture del Bolognese, Modenese, Reggiano e Parmense e sulla pianura ferrarese. Per la giornata di domani, emessa una allerta arancione, per criticità costiera sui litorali della Romagna e del Ferrarese.

"Nella seconda parte della giornata odierna - si legge nell'allerta - l'intensificazione del minimo depressionario presente sull'Adriatico determinerà un ulteriore aumento della ventilazione, dapprima di bora sul settore costiero settentrionale, successivamente su tutto il settore orientale e sui rilievi centro orientali, con venti da nord-ovest di burrasca forte pari a 75 - 88 Km/h".

A seguito dei venti, viene evidenziato ancora, "il mare diverrà agitato al largo; il protrarsi della mareggiata in condizioni critiche del litorale eleva la criticità attesa sulla costa. Sono inoltre previste precipitazioni, localmente di moderata intensità, in progressiva attenuazione a partire da Ovest, che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua minori delle zone di collina e pianura centro-orientali, con possibili localizzati superamenti della soglia 1".

Domani, invece "si prevede la persistenza di condizioni di alta marea che possono generare fenomeni di ingressione marina ed erosione dei litorali in considerazione dello stato di criticità dei litorali già fortemente impattati dall'evento odierno". (ANSA).