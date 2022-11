La Rbr Dance Company apre la stagione al Comunale di Carpi

Dopo la prosa e i concerti, il 26 novembre alle 21 comincia anche la stagione di danza del Teatro Comunale di Carpi, nel modenese: protagonisti saranno i ballerini della 'Rbr Dance Company - Illusionisti della Danza', impegnati nello spettacolo 'Canova svelato', omaggio allo scultore veneto nel bicentenario della morte. La Compagnia veronese Rbr, da anni impegnata in progetti artistici che sensibilizzano sul rispetto dell'ambiente, con questa nuova creazione ispirata ad Antonio Canova, propone una originale interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura.

"Lo spettatore potrà assistere ad una vera e propria traslazione: spiega la compagnia - le opere d'arte del Maestro di Possagno prenderanno forma nel mondo contemporaneo. Canova sarà la guida di questo viaggio scenico, il lume che indicherà il passaggio, la voce di profezie in un'esperienza danzante visionaria".

La regia di 'Canova svelato' è di Cristiano Fagioli, che con Cristina Ledri firma anche le coreografie interpretate da sette danzatori; le musiche originali sono di Diego Todesco, i costumi di Raffaele Diligente. Dopo un'intensa esperienza di formazione e di perfezionamento a New York e Parigi, Cristiano Fagioli e Cristina Ledri hanno fondato nel 1999 a Verona la 'Rbr illusionisti della Danza', dal nome delle linee metropolitane di New York che conducevano da Brooklyn a Manhattan, luogo in cui ogni giorno, durante l'esperienza newyorkese, si recavano per lo studio, nome che è quindi anche omaggio ai grandi maestri e luoghi della danza contemporanea. Nel corso degli anni la Compagnia ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, oltre ad essere spesso partner culturale di eventi nazionali di spettacolo, come gli Oscar della Lirica all'Arena di Verona, il Ballo del Doge a Venezia e il Carnevale Ambrosiano.

La RBR gode dei finanziamenti del Ministero della Cultura come organismo di produzione della danza. (ANSA).