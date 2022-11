Cioccoshow a Bologna, chiude con 40mila presenze

(ANSA) - BOLOGNA, 20 NOV - "A poche ore dalla chiusura del Cioccoshow 2022, il bilancio della manifestazione è favorevole.

Il pubblico in piazza XX Settembre è stato numeroso, senza assembramenti, calcolabile in 40.000 presenze. Oggi in particolare con la giornata di sole la piazza è stata affollata di giovani e di famiglie". È il commento di Claudio Pazzaglia, direttore Cna Bologna e Alberto De Leonardis, project manager Cioccoshow, Wydex Gruppo BolognaFiere.

"È stato importante essere riusciti a realizzare il Cioccoshow, nonostante le difficoltà economiche che in questi mesi hanno colpito le aziende della pasticceria e della cioccolateria - prosegue De Leonardis - La scelta di ridurre i costi di partecipazione degli espositori è stata corretta: sono riusciti ad esporre come gli scorsi anni, le loro vendite hanno 'tenuto', Bologna anche quest'anno non ha rinunciato ad una delle sue manifestazioni divenute ormai classiche".

"Successo anche per il Cioccoshow 'off' - spiega Claudio Pazzaglia -: le aziende Cna del circuito Bologna Lifestyle (moda e design made in Bologna) ieri e oggi hanno donato ai loro clienti le praline di design create dalla Maître Chocolatier Liudmila Pascurova, che da pochissimi anni ha creato a Bologna Lucrea Lab". (ANSA).