Omicidio Elisa: Sabastiani rinuncia alla Cassazione

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Massimo Sebastiani, l'uomo condannato in Appello a vent'anni di reclusione per l'omicidio dell'amica Elisa Pomarelli, strangolata in un pollaio vicino alla sua casa di Carpaneto, nel Piacentino, non farà ricorso in Cassazione e la sua pena diventa quindi definitiva. Ne dà notizia il quotidiano piacentino Libertà.

Ieri, infatti, era l'ultimo giorno utile per presentare il ricorso. Il suo avvocato, Mauro Pontini, ha fatto sapere che il suo assistito ha valutato sufficiente quanto stabilito il 6 luglio dalla Corte d'Appello, che ha confermato la pena di vent'anni pronunciata dal tribunale di Piacenza. Sebastiani è stato giudicato con il rito abbreviato, ottenuto per il fatto che non gli venivano contestate aggravanti che prevedessero la pena dell'ergastolo. Per questo ha ottenuto uno sconto di un terzo della pena.

Sebastiani si trova nel carcere di Piacenza e adesso potrebbe essere trasferito in un' altra struttura. (ANSA).