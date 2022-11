A Bologna campagna su sicurezza stradale 'Mettiamoci un freno'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Al via, da ieri a Bologna, la campagna di sensibilizzazione sul fronte della sicurezza stradale lanciata dal Comune in collaborazione con la Città Metropolitana e intitolata 'Mettiamoci un freno'. Visibile su cento postazioni di grandi dimensioni dislocate sulle principali arterie stradali cittadine da metà dicembre sarà esposta anche sulle fiancate dei bus di Tper. Affissioni e spazi sui mezzi pubblici sono stati offerti gratuitamente dalle due società concessionarie S.C.I. e IGP Decaux.

In cartelloni della campagna, nata per contrastare la velocità e la distrazione alla guida, mostrano un'unica immagine, un auto incidentata e un titolo 'Mettiamoci un freno', appunto, che sottende a due significati: fermare la conta dei morti in strada e rallentare. Due le versioni dei manifesto: una gialla, in cui il sottotitolo punta sul tema della velocità e una azzurra su quello della distrazione.

La campagna di sensibilizzazione rientra nelle attività messe in campo dall'Amministrazione comunale per contrastare l'incidentalità stradale in città, tra cui l'approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di "Bologna Città 30", che ha segnato l'inizio di un percorso che si concluderà a giugno 2023. L'uscita della campagna coincide con la Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada di domenica 20 novembre. (ANSA).