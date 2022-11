Sfruttamento prostituzione a Rimini, otto misure cautelari

Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, spaccio di sostanze stupefacenti e favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Queste le accuse, a vario titolo, nei confronti di otto persone verso cui i carabinieri di Rimini stanno dando esecuzione ad un provvedimento cautelare.

Per quattro degli indagati vi sarebbero gravi indizi circa l'organizzazione, in un hotel ed in un appartamento di proprietà, la logistica e la permanenza di prostitute dell'est Europa. Le indagini hanno fatto emergere elementi nei confronti di altri quattro indagati sullo sfruttamento delle donne. Ed è stato appurato che l'immobile era, all'occorrenza, anche affittato a stranieri irregolari ritenuti spacciatori di cocaina e hashish. (ANSA).