Solidarietà: 40 anni di Ageop, con un libro per bambini

(ANSA) - BOLOGNA, 06 NOV - Festeggia i suoi primi 40 anni con un albo illustrato per l'infanzia, che contiene un messaggio universale: insieme si possono realizzare i sogni più incredibili. S'intitola proprio "Insieme", il libro realizzato da Ageop Ricerca, Associazione genitori ematologia oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, nata nel 1982; è rivolto a tutti i bambini e agli adulti che lo leggeranno con loro.

Le pagine sono scritte da Laura Manaresi e illustrate da Giovanni Manna, già Premio Andersen nel 2003 come miglior illustratore italiano. Protagonisti sono diversi animali, una pecora che vola con un sogno grande, che rimane solo un pensiero tra le nuvole, finché non viene condiviso con un lupo, un elefante che va in bicicletta, una scimmia, un asino e un leone e tanti altri: "Una forza allegra, determinata e ostinata", grazie alla quale "i sogni lasciano le nuvole e diventano veri", si legge tra le pagine del libro.

"La storia di Ageop è esempio vivente che stando insieme, determinati, essendo se stessi, senza sposare bandiere, perseguendo i propri ideali e rispettando i propri valori si raggiungono obiettivi importanti", sottolinea la direttrice generale dell'associazione, Francesca Testoni. Ageop, infatti in questi 40 anni, grazie ai genitori dei bambini malati di tumore, di quelli che ce l'hanno fatta e di quelli che sono volati via, insieme alla comunità attorno, è riuscita a raggiungere grandi traguardi: dalla realizzazione del quarto e quinto piano del padiglione pediatrico "Gozzadini" al Sant'Orsola, all'acquisto delle camere sterili, all'introduzione della sedazione profonda negli aspirati midollari, le cinque case per accogliere i piccoli malati che vengono da fuori Bologna con le loro famiglie per seguire le terapie. 300 soci, 185 volontari, oltre 6000 donatori, è con tutte queste persone che Ageop, forte della sua visione autonoma, porta avanti ancora sogni che all'inizio possono sembrare impossibili.

"Il prossimo sogno? Quello che ogni bambino abbia la sua cura e un luogo idoneo di cura", conclude Testoni. Il ricavato del libro, sostenuto da Automobili Lamborghini, andrà all'Associazione. (www.ageop.org) (ANSA).