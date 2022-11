La Pinacoteca di Bologna in tv,E-R presenta 'A regola d'arte

'A regola d'Arte' è il nome del nuovo programma su LepidaTv dedicato alla pittura nato dalla collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Pinacoteca nazionale di Bologna nell'ambito della mostra 'Giulio II e Raffaello - una nuova stagione del Rinascimento a Bologna', che fa dialogare sotto le Due Torri uno dei massimi capolavori di Raffaello con le principali opere e gli importanti prestiti del museo bolognese.

L'esordio del nuovo format venerdì 4 novembre, quando sarà trasmesso integralmente il primo incontro, 'Il Rinascimento a Bologna', con Daniele Benati, professore dell'Università di Bologna. Poi, le conferenze che accompagnano l'esposizione saranno trasmesse tutti i martedì dall'8 novembre al 6 dicembre alle 17,30 sul palinsesto live di LepidaTv, ma anche su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre per poi essere caricate sulla piattaforma on-demand nella sezione 'A regola d'Arte'.

"Avviamo una preziosa collaborazione che ci permette di valorizzare il patrimonio culturale di questo straordinario museo - ha detto l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - rendendolo, grazie alla tecnologia, a disposizione di tutti in qualsiasi luogo e momento". "Ringrazio quindi il Ministero della Cultura - ha concluso - e la direttrice della Pinacoteca nazionale di Bologna per avere scelto di intraprendere questo importante progetto insieme a noi".

La mostra è visitabile alla Pinacoteca di Bologna fino al 5 febbraio 2023. (ANSA).