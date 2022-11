Iren: -43% utile netto 9 mesi, investimenti oltre 1 miliardo

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Iren chiude i nove mesi con un utile netto di gruppo, pari a 138 milioni di euro, in calo del -43%, "anche a seguito dell'impatto generato dai provvedimenti governativi". Gli investimenti superano per la prima volta il miliardo di euro, in crescita di 1,8 volte rispetto al 30 settembre 2021, destinati allo sviluppo impiantistico rinnovabile e di trattamento rifiuti e alla resilienza delle reti di distribuzione con la crescita del margine operativo lordo del 4% a 759 milioni di euro.

"Il gruppo Iren si rafforza sia a livello di capacità della produzione di energia rinnovabile in particolare fotovoltaica sia a livello territoriale con l'ampliamento del bacino di abitanti serviti dall'attività di raccolta rifiuti, che raggiunge oggi 3,8 milioni di abitanti e un forte incremento delle attività di efficientamento energetico degli edifici favorendo una contestuale riqualificazione urbana", spiega Luca Dal Fabbro, presidente di Iren, che ricorda Ie 1.500 assunzioni effettuate, più del 50% di giovani 'under 30' che portano a oltre 10.500 i dipendenti.. L'amministratore delegato Vittorio Armani ricorda che il gruppo "in un contesto difficile ha garantito significativi risparmi ai propri clienti, grazie ad un prezzo medio delle commodity del 40% inferiore alle tariffe del mercato tutelato e abbia assicurato anche per la prossima stagione termica il bonus teleriscaldamento". (ANSA).