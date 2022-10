A Imola nuovo look per l'Ipercoop Centro Leonardo

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Ha cambiato aspetto l'Ipercoop Centro Leonardo di Imola, nel Bolognese, che è stato inaugurato oggi, al termine dei lavori iniziati - a punto vendita aperto - lo scorso maggio.

Al taglio del nastro hanno partecipato il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, il sindaco Marco Panieri e il presidente del Consiglio di zona soci Christian Fossi. Negli ottomila metri quadrati del punto vendita, dove lavorano 209 addetti, i 33 mila soci Coop della zona e i clienti ora possono trovare un nuovo corner sushi, un settore di Amici di Casa Coop con oltre quattromila prodotti per gli animali di casa, un area salute e benessere con oltre duemila prodotti, settori casa, libri (con 120 metri dedicati alla vendita ma anche la biblioteca gratuita e condivisa Seminar libi), ottica, gioielleria, abbigliamento curato da Upim, e una attenzione particolare ai prodotti del territorio, dalla piazza dell'ortofrutta, dove sono segnalati i prodotti locali, alla gastronomia senza dimenticare la cantina dei vini.

Rinnovati anche il Punto di Ascolto e Ufficio soci e Prestito sociale, che presenta uno spazio riservato per garantire la piena privacy dei soci prestatori e delle operazioni.

Per festeggiare il restyling, il punto vendita sarà animato da una serie di iniziative per 'Una spesa speciale' come il 21 ottobre, 'Apicultori, api e biodiversità: Ogni ape conta', che laboratori interattivi a cura di Conapi (Consorzio Nazionale Apicoltori) e i banchetti informativi di Più vicini, l'iniziativa con cui fino al 31 ottobre soci e clienti possono scegliere un progetto sociale da sostenere fra "Panchina Rossa: non solo un simbolo", percorsi di sostegno ed empowerment per donne in difficoltà, dell'Associazione Perledonne O.d.v; il "Premio Letterario Gordie e Mina", concorso letterario rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie Imola, della cooperativa sociale Il Mosaico Società; "Quando un posto diventa un luogo", progetto d'arte per riscoprire la nostra identità storica, dell'Associazione Anpi Imola. (ANSA).