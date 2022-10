Gas: in Comune a Ravenna ok bipartisan al rigassificatore

(ANSA) - BOLOGNA, 19 OTT - Dal consiglio comunale di Ravenna è arrivato un ok bipartisan al progetto del rigassificatore galleggiante che sarà ancorato al largo della costa. Ieri sera, infatti, il consiglio comunale ha approvato il progetto sia con i voti della maggioranza (Pd, Pri e sinistra) sia dell'opposizione (Lega, Fdi, M5s) con un solo astenuto di una lista civica.

"Il consiglio comunale - dice il sindaco Michele de Pascale - ha dimostrato un grande senso di responsabilità per sostenere famiglie e imprese in questo momento di pesante crisi energetica. Fondamentali per noi sono stati i pareri positivi forniti dagli enti preposti su sicurezza degli impianti, della navigazione e tutela ambientale. Un esempio più unico che raro in Italia. Ringrazio la maggioranza che, seppur in un pluralismo di posizioni, ha votato compatta e anche le minoranze che hanno sostenuto il progetto. Continueremo a lavorare nei prossimi giorni per arrivare all'autorizzazione da parte del Commissario Bonaccini e alla definizione di mitigazioni, compensazioni e ristori. Ravenna è la capitale energetica italiana e farà la propria parte su Fsru, produzione nazionale, captazione della Co2 e grandi investimenti sulle rinnovabili". (ANSA).