A Bologna apre il Salone Nautico, con 150 barche da diporto

(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - Taglio del nastro per la terza edizione del Salone Nautico Internazionale di Bologna in programma fino al 23 ottobre nei padiglioni di BolognaFiere. Ad aprire l'esposizione, in compagnia di Gennaro Amato, presidente della società organizzatrice Snidi (Saloni nautici internazionali d'Italia), l'assessore del Comune di Bologna Massimo Bugani e il vice presidente di BolognaFiere, Celso De Scrilli.

La rassegna, suddivisa su oltre 18mila metri quadri, ospita oltre 60 espositori, circa 150 imbarcazioni, tra i 5 e 16 metri, come gozzi, gommoni, motoscafi, ma anche numerose aziende di accessoristica e servizi della filiera nautica per un totale di oltre 180 brand.

Il Salone rappresenta, di fatto, la vera nautica da diporto italiana che, nel 2021, ha registrato il 75,6% dell'intera produttività nazionale misurando un fatturato di 6,1 miliardi di euro come ha spiegato il presidente Gennaro Amato: "Sfidiamo il destino, dopo la pandemia, la guerra tra Russia ed Ucraina, la crisi delle materie prime ed oggi quella dell'energia, siamo qui con dati ancora in crescita". L'evento è organizzato in collaborazione con l'ente fieristico bolognese e gode della partnership di Trenitalia. (ANSA).