Credem lancia un nuovo modello digitale di mobile banking

Implementare l'app di mobile banking, nuove coperture assicurative e più in generale un miglioramento della relazione con il cliente, soprattutto in ottica digitale. E' quanto ha annunciato il gruppo Credem di Reggio Emilia - circa 600 filiali in tutta Italia per 6.000 dipendenti - nel presentare le novità in corso, che riguardano diversi ambiti della propria offerta. Per l'istituto di credito, il modello relazionale è ben definito: mettere in condizione il cliente di poter scegliere un approccio autonomo (e quindi da remoto) oppure supportato da un consulente (ovvero in presenza), garantendone però la stessa efficienza.

A partire dai punti vendita, Credem ha investito su una maggiore diffusione di Atm con casse automatiche per la transazionalità, estendendo la firma digitale anche attraverso nuove piattaforme per la consulenza. Di pari passo, l'evoluzione dei canali digitali. "E' fondamentale garantire un livello sempre più elevato di servizi per famiglie e imprese - ribadisce la banca -. Da un lato, sono una tipologia di clienti sempre più abituata all'utilizzo del digitale. Ma dall'altro, soprattutto nei bisogni più strutturati, hanno necessità di un nostro pilastro fondamentale, ovvero la relazione umana". (ANSA).