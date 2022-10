Arte: 'Terre sospese', in mostra le opere di Simone Ponzi

(ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - E' una mostra che va al cuore dell'antico rapporto tra uomo e natura quella che l'artista Simone Ponzi, originario di Fidenza, in provincia di Parma, presenta nelle sale della galleria 'L'Ariete artecontemporanea' di Bologna fino al 26 ottobre. Frutto di una ricerca che da oltre dieci anni si focalizza sul tema del paesaggio, la pittura di Ponzi in questa rassegna dal titolo 'Terre sospese' sembra lontana dall'evocare ogni allusione ad una natura consolatoria, accogliente, per approdare in luoghi connotati da una severità, una asciuttezza che li rende estremamente attuali. "Per disvelare il volto del paesaggio ancora possibile - scrive nel catalogo il curatore della mostra Claudio Cerritelli - Ponzi immagina vastità luminose che accolgono le risonanze segrete della natura, tracce disseminate ai confini del visibile, gesti per sperimentare la materia rispondente alla volontà di oltrepassare i limiti, spingendo la visione oltre i crinali del rappresentabile".

In mostra una ventina di opere, tra cui tre grandi tele realizzate appositamente per gli spazi della galleria bolognese, dalla complessa alchimia dei colori che conducono lo spettatore tra i sentieri di una natura frammentata ma vitale, pulsante di una materia pittorica che "ora impone al quadro la propria temperatura arsa e accoglie segni di carbone provenienti da una combustione, cercati forse in una caverna interna e antichissima", come osserva Alberto Reggianini nel testo in catalogo 'In attesa della pioggia'. La mostra è visitabile da lunedì 17 fino al 26 ottobre nella galleria 'L'Ariete artecontemporanea' di via Marsili 7, da lunedì al sabato dalle 17 alle 19.30. (ANSA).