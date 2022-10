Aggredito con sasso fuori da discoteca, il 19enne è gravissimo

Resta ricoverato in prognosi riservata il 19enne modenese colpito da un sasso durante una rissa tra ragazzini, nella notte tra sabato e domenica, fuori da una discoteca a Castellarano, nel Reggiano. Il giovane è in gravissime condizioni, tenuto in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara (Modena).

La madre ha presentato denuncia ai carabinieri che stanno indagando per individuare i responsabili. Gli inquirenti stanno scandagliando le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti nel parcheggio del locale, dov'è avvenuta l'aggressione. Nel mirino ci sarebbe una banda di ragazzini che imperversa nella zona ed è già nota per disordini nei locali notturni del comprensorio.

I familiari e gli amici - che chiedono a gran voce giustizia - raccontano che il 19enne aveva avuto un diverbio già all'interno della discoteca con un gruppo di coetanei.

All'esterno poi sarebbe scattata la rissa e un giovane avrebbe lanciato una grossa pietra colpendo il ragazzo. Gli amici lo hanno infine accompagnato all'ospedale di Sassuolo per le prime cure, poi viste le gravi condizioni è stato trasferito al trauma center di Baggiovara.