Deda Next, tecnologia a 4 città per attuare obiettivi Green

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Sostenere la transizione digitale delle Amministrazioni Locali, coerentemente con le azioni prioritarie definite dal Green New Deal. È questo l'obiettivo di Usage - Urban Data Space for Green Deal - progetto europeo a cui prende parte Deda Next (nuovo nome di Dedagroup Public Services), società di Dedagroup impegnata ad accompagnare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione e delle aziende di pubblico servizio. Dopo Smash e Air Break, spiega la società, "il progetto porta ancora una volta l'azienda al fianco di Ferrara - tra i quattro centri pilota insieme a Saragozza, Leuven e Graz - nell'impegno verso il territorio e l'ambiente, e contribuisce a fare della città un vero e proprio modello in ottica di innovazione e sostenibilità, in Italia e in Europa, applicando su scala locale gli obiettivi del Green New Deal.

Rendendo disponibili e immediatamente utilizzabili a cittadini, imprese e amministrazioni diversi tipi di dati ambientali e geografici ad alta risoluzione, Usage intende promuovere l'avvio di iniziative efficaci per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici, per favorire la biodiversità e l'economia circolare, per diminuire l'inquinamento dell'aria e potenziare il sistema di infrastrutture verdi. Al cuore del progetto - coordinato dall'Università Politecnica di Madrid e co-finanziato dal Programma Horizon Europe - ci sono quindi i dati: un interscambio tra fonti eterogenee (cartografia e dati di base, rilievi aerei, telerilevamenti da satellite, misurazioni climatiche con sensori IoT sia fissi che mobili, dati open prodotti da cittadini con iniziative di citizen science) tra Amministrazione, enti pubblici, imprese private e associazioni, capace di generare una migliore conoscenza del dettaglio urbano.

