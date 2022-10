Conoscere la finanza etica, Modena ospita 'FestiValori'

Tre giorni di eventi culturali, educativi e ludici per scoprire cos'è la finanza etica, accendere i riflettori sulle ingiustizie del sistema economico, conoscere le conseguenze su scala locale e globale dei comportamenti individuali e promuovere esperienze alternative di economia sociale e sostenibile. È 'FestiValori', primo festival dedicato alla finanza etica che si svolge a Modena dal 21 al 23 ottobre (www.festivalori.it). L'iniziativa, promossa da Valori.it, testata giornalistica online di Fondazione Finanza Etica, prevede 16 eventi in otto luoghi della città, con la partecipazione di oltre 30 ospiti, tra cui il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, il ministro uscente delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile Enrico Giovannini, la presidente di Banca Etica Anna Fasano, l'attivista di Friday for future Sofia Pasotto, il sindaco di Verona ed ex calciatore Damiano Tommasi insieme all'ex presidente di CoViSoc Cesare Bisoni, il conduttore radiofonico Massimo Cirri, l'attore del Terzo segreto di satira Marco Ripoldi e molti altri esperti e analisti.

Nel corso del festival si parlerà di come e perché le scelte delle società di investimento, delle aziende e dei mercati sono strettamente connesse alla qualità della vita delle comunità e dell'ambiente. Il ruolo dell'economia e della finanza sarà affrontato sia alla luce delle emergenze attuali come la ripresa post covid, la crisi energetica e climatica e la lotta alle disuguaglianze, sia in relazione ai temi della vita quotidiana come il lavoro, l'alimentazione e il calcio. Non mancheranno focus dedicati a chi fa formazione e informazione in materia di economia e finanza. E venerdì 21 sarà presentato il quinto Rapporto sulla Finanza Etica in Europa. Come spiegano gli organizzatori, FestiValori mira ad avvicinare il pubblico di ogni età alla finanza e all'economia, in modo anche originale e divertente, per rendere comprensibili a tutti temi ritenuti erroneamente troppo complessi; per questo incontri e dibattiti saranno affiancati da mostre, installazioni multimediali e giochi. (ANSA).