Furgone tampona camion in A4, sei morti

Un incidente stradale è avvenuto poco prima delle 16 in A4: un furgone - a bordo del quale c'erano sette persone - ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento nel tratto a tre corsie dell'autostrada, all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Il bilancio è di sei morti, tutti occupanti del furgone, come confermato dai soccorritori e da Autovie Venete.

Una delle vittime è l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. In carica dal 2009 al 2014, lasciata l'attività politica e andato in pensione, Pironi aveva intensificato la sua attività di volontario con l'associazione Centro21. Secondo quanto si apprende, stava guidando il pulmino. Le altre vittime sono quattro ragazze e un ragazzo di Cuore 21 e Centro 21: Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Lo comunica l'amministrazione comunale di Riccione esprimendo profondo cordoglio per la loro scomparsa.

Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione

Solo un passeggero - una donna - è stato estratto ancora in vita dai vigili del fuoco di San Donà di Piave, Motta di Livenza e Mestre. La ferita è stata stabilizzata sul posto e trasferita, in gravi condizioni e in prognosi riservata, in ospedale a Mestre.

Sul posto Polstrada e il personale di Autovie Venete. Il tratto autostradale in direzione di Trieste è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Nell'impatto, il veicolo che ha tamponato il mezzo pesante è andato distrutto. Gli occupanti erano appartenenti all'Associazione Centro21 che si occupa di assistenza a giovani disabili. Il furgone è partito nel primo pomeriggio da Riccione per raggiungere il Friuli Venezia Giulia.

Il Comune di Riccione ha proclamato il lutto cittadino e annullato le manifestazioni per il centenario della città che sarebbero dovute cominciare stasera.