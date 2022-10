Motta, il Bologna vuole reagire al ko con la Juve

(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - "Un giorno Zirkzee e Arnautovic potrebbero giocare assieme". Probabilmente non sabato però.

Parla Thiago Motta a due giorni dalla sfida salvezza con la Sampdoria e la sensazione è che il tecnico del Bologna intenda andare avanti per la strada del 4-2-3-1.

A maggior ragione visto il cambio di allenatore in casa blucerchiata e le possibili sorprese: "Auguro a Stankovic il meglio, è un grande uomo e ho avuto un ottimo rapporto con lui come compagno di squadra all'Inter. Ma noi dobbiamo lavorare su noi stessi e trovare soluzioni ai nostri problemi. Ci stiamo lavorando con serietà", ha detto Motta, che etichetta la gara di sabato come "importante", senza però eccedere nei significati.

"Sono qui per risolvere tutti i problemi, lavorando con professionalità e impegno. Tutti dobbiamo dare il meglio". E tornare a tirare fuori il meglio da Arnautovic, a secco da due partite: "Marko è generoso, cerca di aiutare la squadra. Ma abbiamo bisogno che resti più vicino alla porta. Noi dobbiamo andare ad aiutarlo in area, non lui in difesa". (ANSA).